Times узнала, почему фон дер Ляйен заключила «ужасную» сделку с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая изначально говорила о готовности принять «сильные, но пропорциональные» контрмеры в ответ на американские пошлины, в итоге согласилась на торговую сделку с президентом США Дональдом Трампом из опасений, что тот может «нанести ущерб европейской безопасности», сообщает The Times cо ссылкой на экспертов.
Стороны объявили о соглашении после встречи Трампа с фон дер Ляйен в Шотландии 27 июля. Оно предусматривает, что базовая ставка пошлин на товары, которые ЕС поставляет США, составит 15%, а не обещанные ранее Трампом 30%. Страны ЕС инвестируют в американскую экономику $600 млрд в ближайшие три года. Кроме того, блок согласился отказаться от российских нефти и газа и заменить их на американские энергоресурсы.
Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе Яком Киркегор назвал сделку «ужасной для Европы» с точки зрения торговли. «Но если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО, а именно — Америку Трампа, поскольку Европа подвергается атакам со стороны России», — заявил он.
В Евросоюзе допускали, что Трамп может воспользоваться отказом объединения от сделки как предлогом, чтобы сократить военную поддержку Украине, пишет газета. Особые опасения стран Европы вызвала переоценка Пентагоном военного присутствия США по всему миру, в результате которой из региона могут вывести значительную часть американских войск (сейчас численность войск США в Европе составляет до 100 тыс. человек, Politico сообщала, что контингент могут сократить на 30%).
Главу ЕК беспокоили не только вопросы безопасности, она согласилась на сделку также для защиты европейского бизнеса, пишет Times. «Она сделала это грязное дело, потому что это было необходимо», — считает Киркегор. Аналитик сравнил ситуацию со случаем на июньском саммите НАТО, когда генсек альянса Марк Рютте в шутку назвал Трампа «папочкой», пока страны утверждали повышение оборонных расходов до 5% ВВП.
Европейские чиновники, ответственные за переговоры с США, сочли, что торговая сделка была наименее плохим вариантом, доступным для Брюсселя, сообщал Bloomberg. По словам источников агентства, национальные правительства, особенно в Берлине и Париже, не были готовы к экономическими потерям, чтобы заставить Трампа пойти на уступки. Сама глава Еврокомиссии описала соглашение с США как «лучшее, что мы могли получить».