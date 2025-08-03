Times узнала, почему фон дер Ляйен заключила «ужасную» сделку с Трампом

Стороны объявили о соглашении после встречи Трампа с фон дер Ляйен в Шотландии 27 июля. Оно предусматривает, что базовая ставка пошлин на товары, которые ЕС поставляет США, составит 15%, а не обещанные ранее Трампом 30%. Страны ЕС инвестируют в американскую экономику $600 млрд в ближайшие три года. Кроме того, блок согласился отказаться от российских нефти и газа и заменить их на американские энергоресурсы.