AP: Китай готовится сбивать спутники Starlink

Как отмечает AP, правительство Китая и военные ученые обеспокоены тем, что спутники Starlink могут быть использованы противниками во время прямого военного противостояния или для шпионажа. А восприятию спутников как угрозы способствуют еще и тесные связи Илона Маска с правительством США, а его компании — с Министерством обороны.