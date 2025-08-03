AP: Китай готовится сбивать спутники Starlink

Как отмечает AP, правительство Китая и военные ученые обеспокоены тем, что спутники Starlink могут быть использованы противниками во время прямого военного противостояния или для шпионажа. А восприятию спутников как угрозы способствуют еще и тесные связи Илона Маска с правительством США, а его компании — с Министерством обороны.
«По мере того как США интегрируют Starlink в свои военные космические средства, чтобы получить стратегическое преимущество перед противниками, другие страны все чаще воспринимают Starlink как угрозу безопасности в ядерной, космической и кибернетической сферах», — говорится в докладе ученых Китайского национального университета оборонных технологий от 2023 года.