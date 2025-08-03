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AP: Китай готовится сбивать спутники Starlink

Китайские ученые разрабатывают всевозможные способы устранения космической угрозы, которой они считают многочисленные спутники связи Starlink. Как сообщает Associated Press (AP), в списке возможных инструментов борьбы с ними — подводные лодки-невидимки, оснащенные лазерами для уничтожения объектов в космосе, ударные спутники с ионными двигателями и просто саботаж в цепочках поставок компании Илона Маска.

Источник: Reuters

Как отмечает AP, правительство Китая и военные ученые обеспокоены тем, что спутники Starlink могут быть использованы противниками во время прямого военного противостояния или для шпионажа. А восприятию спутников как угрозы способствуют еще и тесные связи Илона Маска с правительством США, а его компании — с Министерством обороны.

«По мере того как США интегрируют Starlink в свои военные космические средства, чтобы получить стратегическое преимущество перед противниками, другие страны все чаще воспринимают Starlink как угрозу безопасности в ядерной, космической и кибернетической сферах», — говорится в докладе ученых Китайского национального университета оборонных технологий от 2023 года.

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