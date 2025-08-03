Молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии

«К сожалению, все повторяется. Простые люди опять идут на митинг, на сход граждан в Комрате пешком. По периметру города Комрат полицейские по заданию (президента Молдавии — ред.) Майи Санду и ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) не пускают простых людей, чтобы они высказались и поддержали башкана (глава Гагаузии — ред.). Это, конечно, позор сегодняшним полицейским, которые подчинились полностью режиму ПДС. Люди все равно дойдут до митинга, пусть и будут пешком идти», — сказал Влах в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.