Молдавская оппозиция обратилась в ООН и ОБСЕ с просьбой отреагировать на преследование Гуцул

Против главы Гагаузии возбуждены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдове партии «Шор», в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста.
«Наша команда добивается справедливости для Евгении Гуцул и всей Гагаузии на международном уровне. Блок “Победа” направил официальные письма в ООН и ОБСЕ с просьбой о вмешательстве и реагировании на политическое преследование избранного башкана (главы Гагаузии)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Политформирование рассчитывает, что организации, призванные защищать права человека и закон, примут меры для прекращения политического давления на Гуцул и автономию. «Блок “Победа” настаивает на немедленном освобождении башкана, защите прав оппозиции и этнических меньшинств. Кроме того, мы просим инициировать международный мониторинг происходящего», — поясняется в сообщении.
Власти Молдовы перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».-0-