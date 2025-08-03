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Полиция угрожала штрафами по 5000 леев жителям молдавского села за участие в митингах протеста в Кишиневе против ПАС: Чем ближе выборы в Молдове, тем ощутимее полицейский беспредел

«Мы живём в демократической стране, но полиция ведёт себя как при диктатуре» [видео]

Источник: Комсомольская правда

Эдуард Палайчук, местный советник с. Булаешть, обвиняет полицию в беспределе и в запугивании жителей села!

Эдуард Палайчук заявил о давлении со стороны полиции на него и жителей села Булаешть Оргеевского района. По его словам, 31 июля правоохранители приехали в населённый пункт, угрожая людям штрафами в размере 5000 леев, если те еще раз поедут в Кишинёв на протест против ПАС.

Палайчук утверждает, что полицейские вынуждали жителей давать ложные показания против него, якобы он платил людям за участие в акциях.

«Эти “признания” выбивались силой. Люди ничего не писали, полицейские сами составляли документы, заставляли подписывать, не зачитывая содержимое», — заявил народный избранник.

Он также сообщил, что ему предложили «признать вину», угрожая штрафом до 25 000 леев.

«Это беспредел. Вы получаете зарплату из налогов граждан, а сами их запугиваете. Такого в Молдове ещё не было», — возмутился Палайчук.

Советник подчеркнул, что не боится суда и готов дать отпор необоснованным обвинениям.

«Мы живём в демократической стране, но полиция ведёт себя как при диктатуре. Надеюсь, граждане понимают, что происходит, и мы вместе сможем изменить ситуацию», — добавил он.

Палайчука вызвали в полицию 4 августа для дачи показаний. Он считает, что давление на него и жителей связано с политической ситуацией в стране.

Источник: veatchin.