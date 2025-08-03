Полиция угрожала штрафами по 5000 леев жителям молдавского села за участие в митингах протеста в Кишиневе против ПАС: Чем ближе выборы в Молдове, тем ощутимее полицейский беспредел

Эдуард Палайчук заявил о давлении со стороны полиции на него и жителей села Булаешть Оргеевского района. По его словам, 31 июля правоохранители приехали в населённый пункт, угрожая людям штрафами в размере 5000 леев, если те еще раз поедут в Кишинёв на протест против ПАС.