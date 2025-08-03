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Belga: Бельгия сбросила 15 тонн гуманитарной помощи над сектором Газа

Помощь была предоставлена после возобновления гуманитарных операций в Газе в рамках ООН и в сотрудничестве с Иорданией.

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 3 августа, бельгийский военный самолет сбросил 15 т гуманитарной помощи над сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.

Помощь была предоставлена после возобновления гуманитарных операций в Газе в рамках ООН и в сотрудничестве с Иорданией.

Это стало второй операцией бельгийской армии подобного рода над сектором Газа после сброса примерно 164 т гуманитарной помощи в марте 2024 года. -0-

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