Belga: Бельгия сбросила 15 тонн гуманитарной помощи над сектором Газа

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 3 августа, бельгийский военный самолет сбросил 15 т гуманитарной помощи над сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Belga.
Помощь была предоставлена после возобновления гуманитарных операций в Газе в рамках ООН и в сотрудничестве с Иорданией.
Это стало второй операцией бельгийской армии подобного рода над сектором Газа после сброса примерно 164 т гуманитарной помощи в марте 2024 года. -0-
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