Госдеп заявил о готовности США «стоять плечом к плечу» с Украиной

Соединенные Штаты продолжают стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку та призывает к «всеобъемлющему и полному прекращению огня», заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Миньон Хьюстон эфире эстонского телеканала Postimees.
Хьюстон отметила, что для нынешней администрации президента США приоритетом является «долговременный, прочный, устойчивый мир в регионе». «Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения», — сказала она.
По словам Хьюстон, Вашингтон надеется, что российская и украинская стороны продолжат вести переговоры, как это было в Стамбуле, и в итоге договорятся о прекращении огня. «США будут оставаться рядом до тех пор, пока не удастся гарантировать, что все мы увидим прочный мир», — добавила она.
Во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт в короткие сроки, однако позже республиканец объяснил, что в его словах была «доля сарказма». После активизации переговорного трека Трамп допускал, что США откажутся от посредничества в урегулировании из-за отсутствия прогресса. В конце июля госсекретарь Марко Рубио заявил, что президент США «теряет терпение», но все еще заинтересован в завершении конфликта и хочет увидеть конкретные шаги.
Россия и Украина возобновили прямые переговоры после трехлетнего перерыва в Стамбуле в мае. На данный момент стороны провели три переговорных раунда. Последний состоялся 23 июля, делегации обсудили меморандумы по урегулированию конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что Киеву и Москве следует договориться о прекращении огня на длительный срок. Президент Владимир Путин говорил, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.