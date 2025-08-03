Госдеп заявил о готовности США «стоять плечом к плечу» с Украиной

По словам Хьюстон, Вашингтон надеется, что российская и украинская стороны продолжат вести переговоры, как это было в Стамбуле, и в итоге договорятся о прекращении огня. «США будут оставаться рядом до тех пор, пока не удастся гарантировать, что все мы увидим прочный мир», — добавила она.