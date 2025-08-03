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Премьер Баварии выступил за отмену в ФРГ гражданских пособий для украинцев

Маркус Зёдер отметил, что никакое другое государство не выплачивает украинцам подобные пособия.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Христианско-социального союза, премьер Баварии Маркус Зёдер выступил за то, чтобы в стране полностью отменили гражданские пособия для украинских беженцев, в частности, для тех, кто уже находится на территории Германии.

«Следует побеспокоиться о том, чтобы больше не выплачивались bürgergeld для всех тех, кто приезжает с Украины», — сказал Зёдер в комментарии телеканалу zdf.

Он выразил мнению, это должно распространяться «не только на тех, кто приедет в будущем, но для всех».

Премьер Баварии дал обещание, что будет добиваться этого в правящей коалиции, в которую ХСС входит единым блоком с Христианско-демократическим союзом.

Ранее стало известно, что ООН сократила помощь украинским переселенцам, потеряв финансирование от США. Под сокращение попали программы психосоциальной поддержки, предоставления материалов для временного жилья.

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