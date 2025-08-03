Китай придумал способ борьбы с армадой спутников Starlink, ведущих слежку

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пекин подтвердил перед США намерение продолжать импорт энергоресурсов из России, сославшись на принцип энергетического суверенитета. Американо-китайские отношения всё больше уходят в крутое пике, полагают эксперты. С апреля 2025 года США уже ввели 145%-ные пошлины на китайские товары, тогда как Пекин установил 125%-ные тарифы на американский импорт. Кроме того, Вашингтон обеспокоен поставками китайских товаров в Россию, которые якобы подрывают перспективы торгового сотрудничества КНР с Европой.