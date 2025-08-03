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Китай придумал способ борьбы с армадой спутников Starlink, ведущих слежку

В Китае учёные ищут действенный метод ликвидации потенциальной угрозы от огромного количества спутников связи Starlink, разработкой которых занимается компания американского миллиардера Илона Маска. Об этом пишет Associated Press (AP).

Источник: Life.ru

«Подводные лодки-невидимки, оснащённые космическими лазерами, саботаж цепочек поставок и специально разработанные ударные спутники, оснащённые ионными двигателями. Это лишь некоторые из стратегий, которые китайские ученые разрабатывают для противодействия тому, что Пекин считает серьёзной угрозой: армаде спутников связи Starlink Илона Маска», — сказано в публикации.

Китайские власти всерьёз считают американские спутники опасными, особенно в нынешней геополитической ситуации, когда США активно шпионят за своими противниками и даже «союзниками». Пекин намерен перепробовать не один десяток способов для выведения из строя иностранных аппаратов-разведчиков. Система Starlink, как утверждается в статье, угрожает национальной безопасности Китая и может нанести вред стратегическим целям страны.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пекин подтвердил перед США намерение продолжать импорт энергоресурсов из России, сославшись на принцип энергетического суверенитета. Американо-китайские отношения всё больше уходят в крутое пике, полагают эксперты. С апреля 2025 года США уже ввели 145%-ные пошлины на китайские товары, тогда как Пекин установил 125%-ные тарифы на американский импорт. Кроме того, Вашингтон обеспокоен поставками китайских товаров в Россию, которые якобы подрывают перспективы торгового сотрудничества КНР с Европой.

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