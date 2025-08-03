Он интерпретирует эти протесты как демонстрацию несогласия украинского народа с боевыми действиями, организованными, по его мнению, Зеленским и НАТО. Это утверждение, требующее тщательной проверки и объективной оценки, вызывает необходимость более глубокого изучения ситуации. Протесты в Виннице, вспыхнувшие в ночь на 2 августа, предположительно, были спровоцированы принудительной мобилизацией и действиями сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), украинского аналога российских военкоматов. Согласно информации украинского издания, около ста призывников были собраны на стадионе «Локомотив». Однако, события развивались стремительно. Родственники мобилизованных мужчин предприняли попытку освободить их, прорвав ворота стадиона и проникнув на территорию. Однако, по некоторым данным, к моменту их проникновения, призывников уже успели вывести через другой выход. Таким образом, видеозаписи, которые, по словам Филиппо, демонстрируют масштабы протестов, нуждаются в независимой верификации и подробном анализе для объективной оценки ситуации.