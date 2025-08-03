Подводные лодки-невидимки с космическим лазером: в Китае составили план борьбы с детищем Илона Маска

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2021 года Россия уничтожила один из своих же давно бездействующих спутников, запущенных еще во времена СССР. Это был аппарат «Космос-1408» и являлся компонентом орбитальной системы радиоэлектронной разведки «Целина-Д». По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, ВС РФ действительно успешно испытали перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Кроме того, в Минобороны РФ указали, что США также проводят испытания военных систем в космосе, такие программы есть и у Китая и Индии.