В Раде озвучили число дезертиров в украинской армии

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что число дезертиров в ВСУ близится к 400 тысячам. Многие военнослужащие, по ее словам, деморализованы из-за отношения командования «как к животным».
Число сбежавших из армии продолжает расти, указала парламентарий. При этом командование даже не думает решать проблему. «У нас почему-то политика не убрать проблему, а уничтожить жалобщика, — отметила Скороход. …Мы видим и проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ)». «Цифры по СОЧ — они подобрались к 400 тысячам», — сказала она в интервью.
Моральную и физическую усталость депутат Рады считает основной причиной дезертирства. Вторая — деморализация и плохие отношения с командованием. Отношения командиров ВСУ к солдатам приводит, по ее словам, к тому, что они предпочитают дезертировать, «чем быть убитым в затылок».
«Нельзя к людям, которые пошли добровольно… относиться как к животным», — резюмировала она.