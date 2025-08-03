В Раде озвучили число дезертиров в украинской армии

Число сбежавших из армии продолжает расти, указала парламентарий. При этом командование даже не думает решать проблему. «У нас почему-то политика не убрать проблему, а уничтожить жалобщика, — отметила Скороход. …Мы видим и проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ)». «Цифры по СОЧ — они подобрались к 400 тысячам», — сказала она в интервью.