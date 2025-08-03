Bild: если Россия проигнорирует требования Трампа, ничего не произойдет

Игнорирование ультиматума Дональда Трампа о введении финансовых санкций в отношении России и ее торговых партнеров позволит Москве избежать последствий, пишет немецкое издание Bild. Ранее глава Белого дома уже сомневался, окажут ли анонсированные им рестрикции влияние на Кремль. В США также признали, что неспособность санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Россия может избежать последствий, если проигнорирует ультиматум президента США Дональда Трампа, предполагающий введение 100-процентных вторичных пошлин в отношении Москвы и ее торговых партнеров. Об этом заявил немецкий военный эксперт Томас Тайнер в интервью изданию Bild.
«Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит», — отметил он.
В этом случае возможны новые санкции и поставки дополнительного оружия Украине, считает Тайнер. Все «целиком зависит от реакции Москвы», подчеркнул аналитик.
Собеседник издания добавил, что «путь к миру лежит через российскую экономику». По его мнению, если экономика России начнет рушиться, то Запад сможет поставить Москву перед выбором — либо «полный крах экономики», либо выход с Украины.
Трамп готов к ультиматуму, но сомневается.
Президент США планирует ввести вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, чтобы подтолкнуть Москву к прекращению огня на Украине. В то же время глава Белого дома не уверен, что его меры сработают и окажут какое-либо влияние на Кремль, пишет The New York Times.
«Не знаю, повлияет ли это на Россию. Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры [санкции]. Это может повлиять на них, а может и нет. Но это возможно», — поделился Трамп своими сомнениями с журналистами.
Издание обратило внимание на то, что глава Белого дома неоднократно угрожал наказать Россию за удары по Украине, но «до сих пор не выполнил своих обещаний». При этом ~Трамп не хочет войти в историю как «американский президент, потерявший Украину».~
Изначально президент США заявил, что отводит 50 дней на достижение договоренностей между Россией и Украиной, но позже поменял свое решение и сократил срок до 10 дней — он подойдет к концу уже 8 августа. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News уточнил, что глава Белого дома «теряет терпение» по вопросу украинского урегулирования, и поэтому «пришло время действовать».
«Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — добавил американский чиновник.
Стойкое разочарование.
Российская экономика, несмотря на санкции, продолжает демонстрировать рост, отмечает The Washington Post (WP).
«Неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований В прошлом году российская экономика выросла более чем на 4% и, по прогнозам, в этом году продолжит расти», — говорится в публикации.
При этом WP допустило, что вторичные пошлины могут сработать как «геополитическая базука», поскольку они показали результативность против Ирана и Сирии.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия достаточно долго живет под огромным количеством санкций, и ее экономика функционирует:
«Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан».
Сам Трамп также признавал, что российские власти хорошо «умеют обходить» санкции. При этом Вашингтон все равно готов их ввести, говорил президент США в интервью телеканалу Newsmax.