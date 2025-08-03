В Гагаузии прошла массовая акция в поддержку башкана Евгении Гуцул: Полиция пыталась не пустить людей на митинг, они по жаре пришли пешком — таких людей не сломить

Ранее было объявлено, что 3 августа перед Исполнительным комитетом Гагаузии состоялся масштабный митинг в поддержку башкана Евгении Гуцул.
Полиция не заставила себя ждать и препятствовала жителям Гагаузии приехать в Комрат.
Въезды в город Комрат со стороны Чадыр-Лунги и Кирсово были заблокированы.
Сообщалось, что органы правопорядка без всяких причин разворачивают автомобили, движущиеся в Комрат. Многие пассажиры продолжили свой путь пешком.
Несмотря на то, что полиция препятствовала доступу людей на митинг в Комрате, народ не испугался! Митинг в поддержку Башкана и Гагаузской автономии еще не начался, но людей уже было очень много!
Массовая акция в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул началась с исполнения гимнов автономии и Республики Молдова.
Пришедшие на митинг люди в этом время подняли флаги Гагаузии и Молдовы.
Василий Боля, депутат парламента Молдовы:
«Мы поддерживаем Евгению Гуцул не только как законно избранного башкана Гагаузии. Евгения Гуцул олицетворяет семью, против которой нынешняя власть борется. Мы поддерживаем Евгению Гуцул как борца за наши традиционные ценности!».
Депутат парламента от Гагаузии и Блока Победа Александр Суходольский:
«Мы защищаем башкана Евгению Гуцул и защищаем интересы Гагаузской автономии. Мы видим беспрецедентное давление на нашу автономию. Такого не было за всю историю нашей Гагаузской автономии!».
Депутат парламента Молдовы Регина Апостолова:
«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул стала символом свободы, решительности, семейных традиций гагаузского народа! Хочу сделать комплимент гагаузскому народу — за вашу стойкость, за вашу справедливость, за отстаивание традиций, которые на протяжении столетий были на гагаузской земле!».
Заместитель башкана Гагаузии, Виктор Петров:
«Я не могу мириться с беспределом, творимым центральными властями Молдовы! И как нормальный житель Гагаузии, который видит, что происходит судилище над человеком, над жителем автономии, над башканом, — я протестую!».
Юрий Кузнецов, заместитель главы Управления внешних связей Гагаузии:
«Евгения Гуцул — законно избранный башкан, и сегодня каждый житель автономии, каждый житель Республики Молдова знает об этом и поддерживает ее! В первую очередь хочется пожелать башкану Евгении Александровне Гуцул терпения и стойкости. Она на правильно пути, и путь ее нелегкий. И она невиновна. По политическим “причинам” она находится на скамье подсудимых».
Илья Узун, заместитель председателя Исполкома Гагаузии: почему ЕС молчит о беспределе своего холуя, наполеончика Гросу?!
"Я хочу вас просить, Евгения Александровна, наш башкан? Да! Спасибо вам за такую поддержку.
Прежде чем, когда я буду выступать в защиту нашего башкана, я хотел бы сказать пару слов о таком персонаже, как господин Гросу, председатель парламента Республики Молдова.
Все вы видели в средствах массовой информации, как он хвастался, как он давит на примарский корпус и на политиков, которые не согласны с политикой партии ПАС.
Он говорит и не боится, абсолютно не боится ничего.
Почему? Потому что он понимает, что для них безвластие — это незаконно", сообщает Мир Гагаузии.
На масштабном митинге в Гагаузии принята резолюция. Участники акции требуют у центральных властей:
Прекратить незаконные и бездоказательные судебные преследования Башкана Гагаузии Евгении Гуцул и немедленно освободить ее из-под ареста 5 августа 2025 года.
Парламенту, Правительству и Президенту Республики Молдова срочно ознакомиться с содержанием Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и Уложением Гагаузии, незамедлительно вернуть все незаконно изъятые полномочия, составляющие основу жизнедеятельности и автономности Гагаузии в составе Республики Молдова.
Народному собранию Гагаузии и Исполнительному комитету Гагаузии рекомендуется перенести дату начала функционирования Гагаузско-Турецкого Индустриального колледжа им. Таипа Реджепа Эрдогана до решения вопроса о преподавании на трёх языках — гагаузском, молдавском и русском.
Также участники митинга требуют принять к официальному рассмотрению и реакции «Белую книгу нарушений прав автономии Гагаузии», составленную и направленную в международные организации, дипломатические миссии и правозащитные структуры.
Митинг был массовым. Фото: mirgagauzia Пришли все, кто мог. Фото: Фото: mirgagauzia.
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