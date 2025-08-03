В Гагаузии прошла массовая акция в поддержку башкана Евгении Гуцул: Полиция пыталась не пустить людей на митинг, они по жаре пришли пешком — таких людей не сломить

«Евгения Гуцул — законно избранный башкан, и сегодня каждый житель автономии, каждый житель Республики Молдова знает об этом и поддерживает ее! В первую очередь хочется пожелать башкану Евгении Александровне Гуцул терпения и стойкости. Она на правильно пути, и путь ее нелегкий. И она невиновна. По политическим “причинам” она находится на скамье подсудимых».