В Комрате проходит митинг в поддержку главы Гагаузии Гуцул

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Комрате проходит митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, находящейся под домашним арестом, несмотря на препятствия со стороны полиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее советник главы автономии Михаил Влах сообщил, что молдавская полиция не пропускает в город людей, приехавших на митинг. В результате им пришлось добираться до мероприятия пешком.
На центральной площади города собрались сторонники Гуцул, которые выражают свои требования о свободе для башкана (главы) Гагаузии. -0-
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