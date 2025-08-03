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AP: Китай готовится сбивать спутники Starlink из-за космической угрозы

Китай утверждает, что интеграция Starlink в американскую военную инфраструктуру может дать США стратегическое преимущество.

Источник: Аргументы и факты

Китайские ученые разрабатывают способы противодействия спутниковой системе Starlink, которую считают потенциальной угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на правительственные источники и исследования.

Обсуждаются различные меры. В их числе использование подводных лодок с лазерным вооружением, запуск ударных спутников с ионными двигателями, а также действия по нарушению цепочек поставок американской компании SpaceX.

По информации AP, обеспокоенность китайского правительства и военных экспертов вызывает возможность использования спутников Starlink в условиях военного конфликта или для разведки. Эту обеспокоенность усиливают тесные связи Илона Маска с правительством США и сотрудничество его компаний с Пентагоном.

В докладе Национального университета оборонных технологий Китая за 2023 год подчеркивается, что интеграция Starlink в американскую военную инфраструктуру может дать США стратегическое преимущество. В документе также говорится, что все больше стран рассматривают эту систему как угрозу в ядерной, космической и киберсферах.

Ранее сообщалось, что в районе проведения специальной военной операции были зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink.

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