AP: Китай готовится сбивать спутники Starlink из-за космической угрозы

В докладе Национального университета оборонных технологий Китая за 2023 год подчеркивается, что интеграция Starlink в американскую военную инфраструктуру может дать США стратегическое преимущество. В документе также говорится, что все больше стран рассматривают эту систему как угрозу в ядерной, космической и киберсферах.