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РИАН: Командование ВСУ стягивает резервы со всей передовой в Сумскую область

Под Сумы перебрасываются элитные подразделения ВСУ с западной артиллерией.

Источник: Комсомольская правда

Украинское командование подтягивает резервы военнослужащих со всей линии боевого соприкосновения в Сумскую область. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области», — отметил собеседник агентства.

По его словам, из резервов и со всех участков передовой на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения. Эти части имеют на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины, уточнил источник.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы операторов БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, которые уничтожают военную технику ВСУ в Сумской области. В военном ведомстве отметили, что дроноводы в круглосуточном режиме выявляют в лесопосадках замаскированные военные объекты, автомобили повышенной проходимости, которые противник использует для переброски личного состава.

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