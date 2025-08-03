Украинское командование подтягивает резервы военнослужащих со всей линии боевого соприкосновения в Сумскую область. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области», — отметил собеседник агентства.
По его словам, из резервов и со всех участков передовой на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения. Эти части имеют на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины, уточнил источник.
Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы операторов БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, которые уничтожают военную технику ВСУ в Сумской области. В военном ведомстве отметили, что дроноводы в круглосуточном режиме выявляют в лесопосадках замаскированные военные объекты, автомобили повышенной проходимости, которые противник использует для переброски личного состава.