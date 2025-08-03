Украинца задержали в Польше за диверсии на объектах водоснабжения

Согласно информации, опубликованной в издании Rzeczpospolita, гражданин Украины, идентифицированный как Игорь Г., находится под подозрением Агентства внутренней безопасности Польши. Ему инкриминируется нанесение ущерба объектам водоснабжения и электрораспределительным устройствам в городе Сопот.
Задержанный частично согласился с предъявленными обвинениями. В качестве мотивации своих действий он назвал стремление обратить внимание общества на, по его мнению, актуальную проблему. Игорь Г. утверждает, что люди чрезмерно увлечены гаджетами, пренебрегая общением друг с другом и не замечая нуждающихся, в частности, бездомных. В настоящее время назначена процедура психиатрической экспертизы для оценки его состояния.