Эксперт Кошкин оценил приезд Уиткоффа как позитивный знак

По мнению Кошкина, главы кафедры политического анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова, приезд Уиткоффа свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов к диалогу, однако прорыва в урегулировании украинского конфликта в ближайшее время ждать не стоит, как он сообщил ТАСС.