Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Кошкин оценил приезд Уиткоффа как позитивный знак

По мнению Кошкина, главы кафедры политического анализа РЭУ им.

По мнению Кошкина, главы кафедры политического анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова, приезд Уиткоффа свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов к диалогу, однако прорыва в урегулировании украинского конфликта в ближайшее время ждать не стоит, как он сообщил ТАСС.

В то же время аналитик подчеркнул, что визит Уиткоффа, несмотря на отсутствие ожидаемых прорывов, имеет позитивный аспект.

Как заявил ранее агентству ТАСС Быстрицкий, глава совета фонда «Валдай», визит Уиткоффа свидетельствует о желании США поддерживать коммуникацию с Россией.