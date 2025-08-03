Эксперт Кошкин оценил приезд Уиткоффа как позитивный знак

По мнению Кошкина, главы кафедры политического анализа РЭУ им. Г. В. Плеханова, приезд Уиткоффа свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов к диалогу, однако прорыва в урегулировании украинского конфликта в ближайшее время ждать не стоит, как он сообщил ТАСС.
В то же время аналитик подчеркнул, что визит Уиткоффа, несмотря на отсутствие ожидаемых прорывов, имеет позитивный аспект.
Как заявил ранее агентству ТАСС Быстрицкий, глава совета фонда «Валдай», визит Уиткоффа свидетельствует о желании США поддерживать коммуникацию с Россией.