Швейцария в поиске виновного в провале торговых переговоров с США

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария начала активный поиск виновных после объявления США 1 августа о введении экспортных пошлин в размере 39%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.
В статье Financial Times отмечается, что наибольшее количество критики направлено в адрес президента страны и главы федерального департамента финансов Карин Келлер-Зуттер. Ей приписывают недооценку ситуации и чрезмерную уверенность в том, что обсуждаемое торговое соглашение с Вашингтоном сможет защитить Швейцарию от высоких тарифов.
Швейцария была готова согласиться на 10% пошлины в обмен на инвестиции США в размере $150 млрд. Однако во время телефонного разговора с Трампом 31 июля стало ясно, что ситуация гораздо серьезнее. Американский президент сосредоточился на торговом дефиците в $39 млрд, заявив, что предложенные 10% недостаточны, и обвинив Швейцарию в «воровстве» денег у США. Келлер-Зуттер не смогла ответить на эти обвинения.
Некоторые источники также указывают на влияние крупных фармацевтических компаний, которые давили на швейцарских переговорщиков, не сумевших соответствовать требованиям новой американской администрации. В результате США объявили о пошлинах, которые оказались даже выше, чем ожидалось. Фармацевтическая промышленность Швейцарии оказалась под особым ударом.
1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% для более чем 60 стран и Евросоюза, которые вступят в силу с 7 августа. Наивысшие пошлины, наряду со Швейцарией, назначены для Ирака, Сербии, Лаоса, Мьянмы и Сирии. -0-