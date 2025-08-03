Швейцария в поиске виновного в провале торговых переговоров с США

Швейцария была готова согласиться на 10% пошлины в обмен на инвестиции США в размере $150 млрд. Однако во время телефонного разговора с Трампом 31 июля стало ясно, что ситуация гораздо серьезнее. Американский президент сосредоточился на торговом дефиците в $39 млрд, заявив, что предложенные 10% недостаточны, и обвинив Швейцарию в «воровстве» денег у США. Келлер-Зуттер не смогла ответить на эти обвинения.