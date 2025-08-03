США не заинтересованы в «быстром решении» ситуации на Украине и приветствуют проведение переговоров. Об этом заявила замспикера государственного департамента США Миньон Хьюстон. Слова чиновницы приводит издание «Украина».
«Эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе», — утверждала она.
Хьюстон уточнила, что также необходимо стремиться к «всеобъемлющему, безусловному прекращению огня». По ее словам, для достижения такой цели необходимо продолжать прямые переговоры, подобные тем, что проходили в Стамбуле.
Как писал сайт KP.RU, 15 июля постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента РФ Владимира Путина на последние инициативы главы Белого дома Дональда Трампа по упрощению доступа киевского режима к американскому вооружению за счет ЕС, так и на потенциальные торговые ограничения для покупателей российской нефти.
В свою очередь российский лидер подчеркнул, что Москва может подождать, пока Киев будет готов продолжить прямые переговоры и обсудить возможные пути урегулирования конфликта.