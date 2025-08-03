Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп: США не хотят быстрого решения конфликта на Украине

Вашингтон приветствует проведение переговоров между Москвой и Киевом.

Источник: Комсомольская правда

США не заинтересованы в «быстром решении» ситуации на Украине и приветствуют проведение переговоров. Об этом заявила замспикера государственного департамента США Миньон Хьюстон. Слова чиновницы приводит издание «Украина».

«Эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе», — утверждала она.

Хьюстон уточнила, что также необходимо стремиться к «всеобъемлющему, безусловному прекращению огня». По ее словам, для достижения такой цели необходимо продолжать прямые переговоры, подобные тем, что проходили в Стамбуле.

Как писал сайт KP.RU, 15 июля постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента РФ Владимира Путина на последние инициативы главы Белого дома Дональда Трампа по упрощению доступа киевского режима к американскому вооружению за счет ЕС, так и на потенциальные торговые ограничения для покупателей российской нефти.

В свою очередь российский лидер подчеркнул, что Москва может подождать, пока Киев будет готов продолжить прямые переговоры и обсудить возможные пути урегулирования конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше