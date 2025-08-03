Госдеп: США не хотят быстрого решения конфликта на Украине

Как писал сайт KP.RU, 15 июля постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента РФ Владимира Путина на последние инициативы главы Белого дома Дональда Трампа по упрощению доступа киевского режима к американскому вооружению за счет ЕС, так и на потенциальные торговые ограничения для покупателей российской нефти.