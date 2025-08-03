Лучше бегство, чем пуля в затылок: В Раде рассказали, почему бойцы ВСУ массово уходят в СОЧ

Парламентарий выделила две ключевые причины дезертирства: крайнюю степень физического и морального истощения бойцов, а также конфликты с командованием. По её словам, многие военные предпочитают бежать, опасаясь расправы со стороны собственных командиров.
«Отношение командира к обычному солдату тоже приводит к тому, что ребята выбирают СОЧ (самовольное оставление части. — Прим. Life.ru), знаете, чем быть убитым в затылок. Это тоже имеет место быть, к сожалению, это страшные вещи», — подчеркнула Скороход.
Она также отметила системные проблемы с медицинским обеспечением — солдатам часто отказывают в реабилитации даже после тяжёлых ранений. Парламентарий констатировала, что все эти проблемы остаются без должного внимания со стороны военного руководства.
Ранее американский военный аналитик Майкл Кофман признал, что положение ВС Украины стабильно ухудшается под давлением российской пехоты и дронов и украинская оборона может рухнуть в любой момент. Штурмовые отряды ВС РФ проникают в тыл противника через разреженные из-за нехватки личного состава защитные линии и закрепляются на позиции. А беспилотники центра «Рубикон» кошмарят бойцов ВСУ и иностранных наёмников по всей линии фронта.