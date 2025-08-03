Лучше бегство, чем пуля в затылок: В Раде рассказали, почему бойцы ВСУ массово уходят в СОЧ

«Отношение командира к обычному солдату тоже приводит к тому, что ребята выбирают СОЧ (самовольное оставление части. — Прим. Life.ru), знаете, чем быть убитым в затылок. Это тоже имеет место быть, к сожалению, это страшные вещи», — подчеркнула Скороход.