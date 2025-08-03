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Протестующие в Молдавии приняли резолюцию в поддержку Евгении Гуцул

Митингующие, собравшиеся в поддержку главы Гагаузии, Евгении Гуцул, единогласно одобрили резолюцию, в которой содержится призыв к молдавским властям прекратить судебное разбирательство в её отношении и освободить из-под стражи, сообщает корреспондент РИА Новости.

Митингующие, собравшиеся в поддержку главы Гагаузии, Евгении Гуцул, единогласно одобрили резолюцию, в которой содержится призыв к молдавским властям прекратить судебное разбирательство в её отношении и освободить из-под стражи, сообщает корреспондент РИА Новости.

В данной резолюции граждане автономии также обращаются к руководству страны с настоятельной просьбой изучить содержание законодательства об особом юридическом статусе Гагаузии, а также гагаузского уложения.

Кроме того, участники митинга требуют немедленного восстановления всех неправомерно отобранных полномочий, которые являются основой функционирования и автономности Гагаузии в составе Республики Молдова.

В числе прочих требований выделяется необходимость официального рассмотрения «Белой книги нарушений прав автономии Гагаузии», которая была составлена и направлена в международные организации, дипломатические представительства и правозащитные организации.