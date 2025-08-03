Протестующие в Молдавии приняли резолюцию в поддержку Евгении Гуцул

Митингующие, собравшиеся в поддержку главы Гагаузии, Евгении Гуцул, единогласно одобрили резолюцию, в которой содержится призыв к молдавским властям прекратить судебное разбирательство в её отношении и освободить из-под стражи, сообщает корреспондент РИА Новости.