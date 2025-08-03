Пушилин: ВС России продвигаются по Днепропетровской области

Российские военные улучшили позиции на великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«На Великоновоселковском направлении мы видим улучшение позиции российских подразделений. Продвижение идет уже и по Днепропетровской области», — сказал Пушилин в опубликованном видео.
Он также добавил, что ВСУ находятся практически в критическом положении возле Родинского и Никаноровки ДНР.
Ранее стало известно, что российские военные освободили Часов Яр в ДНР. Город взяли под контроль бойцы группировки войск «Юг».