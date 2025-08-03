Попытки западных стран ослабить российскую экономику с помощью санкций не достигли ожидаемого эффекта и вызвали стойкое разочарование, пишет The Washington Post.
Несмотря на усилия по дестабилизации экономики, Москва сумела выстроить альтернативные торговые маршруты и найти новых покупателей для нефти и других энергоносителей.
Как отмечает издание, основными партнерами России стали Индия и Китай. Это позволило стране не только избежать серьезных потерь, но и добиться экономического роста.
По данным Росстата, в 2024 году ВВП России увеличился на 4,3% и достиг 201,15 трлн рублей.
Авторы статьи также указывают на противоречие между готовностью президента США Дональда Трампа ужесточить санкционное давление на Россию, Индию или КНР и желанием Вашингтона заключить торговое соглашение с Пекином.
Ранее сенатор Линдси Грэм* заявлял, что Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины против стран, закупающих российские нефть и газ, чтобы ограничить финансирование СВО.
* внесен в России в список террористов и экстремистов.