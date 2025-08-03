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WP: Запад разочарован из-за неэффективности санкций против России

По данным Росстата, в 2024 году ВВП России увеличился на 4,3% и достиг 201,15 трлн рублей.

Источник: Аргументы и факты

Попытки западных стран ослабить российскую экономику с помощью санкций не достигли ожидаемого эффекта и вызвали стойкое разочарование, пишет The Washington Post.

Несмотря на усилия по дестабилизации экономики, Москва сумела выстроить альтернативные торговые маршруты и найти новых покупателей для нефти и других энергоносителей.

Как отмечает издание, основными партнерами России стали Индия и Китай. Это позволило стране не только избежать серьезных потерь, но и добиться экономического роста.

По данным Росстата, в 2024 году ВВП России увеличился на 4,3% и достиг 201,15 трлн рублей.

Авторы статьи также указывают на противоречие между готовностью президента США Дональда Трампа ужесточить санкционное давление на Россию, Индию или КНР и желанием Вашингтона заключить торговое соглашение с Пекином.

Ранее сенатор Линдси Грэм* заявлял, что Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины против стран, закупающих российские нефть и газ, чтобы ограничить финансирование СВО.

* внесен в России в список террористов и экстремистов.

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