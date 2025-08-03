Кошкин: визит Уиткоффа в Россию будет позитивен, но без прорывов в переговорах

«Я не думаю, что нам следует прямо ожидать какого-то прорыва, что будет сейчас достигнута договоренность. Мы весьма последовательны по вопросу Украины. Неоднократно и в период встреч переговорных команд в Турции, и в целом мы выдерживаем довольно четко выраженную канву своих действий по сравнению, допустим, с той же Украиной, со странами Запада. Так что мы последовательны, и, я думаю, в этом наша сила. Так что прорыва не будет, но движение навстречу есть», — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.