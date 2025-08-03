Демократы США отдаляются от Нетаньяху на фоне растущих антиизраильских настроений перед выборами

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократы в Конгрессе США, включая тех, кто традиционно поддерживает Израиль, начинают дистанцироваться от премьер-министра Биньямина Нетаньяху на фоне предстоящих промежуточных выборов. Об этом сообщает РИА Новости.
Демократы опасаются, что это может быть поздно. В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы, на которых будет обновлена вся нижняя палата парламента и около 35 мест в Сенате. Они надеются восстановить контроль над Конгрессом после неудачи на выборах прошлого года, когда республиканцы одержали победу.
Многие лидеры Демократической партии, опасаясь угасания сионизма среди своих рядов, начинают открыто разрывать отношения с Нетаньяху, чтобы предотвратить рост антиизраильских настроений, которые могут негативно сказаться на промежуточных выборах и президентских праймериз 2028 года. Некоторые из них выражают сомнения относительно своевременности этих действий.
Сенатор Брайан Шац указывает на растущее понимание того, что действия Нетаньяху ставят Израиль и еврейскую общину в уязвимое положение на международной арене. По данным опроса CNN, доля американцев, считающих военные действия Израиля оправданными, снизилась с 50% после атак 7 октября 2023 года до 23%. Также увеличилось количество демократов, полагающих, что США предоставляют слишком много военной помощи Израилю — с 44% в марте до 59% в июле.
Ранее группа сенаторов-демократов призвала администрацию президента Дональда Трампа оказать давление на Нетаньяху для достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Напомним, что 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке со стороны ХАМАС, после чего боевики проникли в приграничные районы и захватили более 200 заложников. В результате этих событий погибли около 1,2 тыс. израильтян.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», которая включала удары по гражданским объектам и полную блокаду сектора Газа. Эти боевые действия, которые прерывались кратковременными перемириями, привели к гибели более 60 тыс. палестинцев и около 1,5 тыс. израильтян. Конфликт также распространился на Ливан и Йемен, вызвав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. -0-