Демократы США отдаляются от Нетаньяху на фоне растущих антиизраильских настроений перед выборами

Демократы опасаются, что это может быть поздно. В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы, на которых будет обновлена вся нижняя палата парламента и около 35 мест в Сенате. Они надеются восстановить контроль над Конгрессом после неудачи на выборах прошлого года, когда республиканцы одержали победу.