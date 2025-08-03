Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко покинул Россию после закрытой встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск 3 августа. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко и Путин провели переговоры, но их подробности не разглашаются.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Минск 3 августа. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко — прим. URA.RU) дома… И — рабочий визит в Россию завершен», — говорится в сообщении telegram-канала.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛукашенко прибыл в Россию вместе с космонавтом. Фото.

В ходе поездки Лукашенко и президент России Владимир Путин встретились на острове Валаам (Ладожское озеро, Карелия). Руководители двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о погибших воинах. После этого президенты пообщались с журналистами, а затем продолжили переговоры в закрытом режиме.

Перед началом визита Александр Лукашенко подчеркнул, что переговоры с российским лидером могут быть длительными, отметив, что главы государств «выходные положат на алтарь обсуждения». Темы переговоров официально не раскрывались.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше