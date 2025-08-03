Лукашенко покинул Россию после закрытой встречи с Путиным

В ходе поездки Лукашенко и президент России Владимир Путин встретились на острове Валаам (Ладожское озеро, Карелия). Руководители двух стран посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о погибших воинах. После этого президенты пообщались с журналистами, а затем продолжили переговоры в закрытом режиме.