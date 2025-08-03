Bloomberg: Индия может потерять миллиарды, если откажется от нефти из России

Напомним, ранее Трамп пригрозил, что в случае недостижения договоренности по Украине в отведенные им сроки, США введут пошлины в 100% и вторичные санкции против Москвы и всех стран, которые с ней торгуют. В первую очередь это страны БРИКС: Китай, Бразилия и Индия.