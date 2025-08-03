Bloomberg: Индия может потерять миллиарды, если откажется от нефти из России

Индии грозят убытки на миллиарды долларов, если она откажется от закупок российской нефти, как того требует от Дели президент США Дональд Трамп. Об этом написало агентство Bloomberg.
Издание отметило, что Индия перерабатывает и экспортирует российскую нефть в третьи страны, что позволило получать индийским компаниям рекордную прибыль. А отказ от закупок нефти из России приведет к колоссальным издержкам.
«Финансовые последствия огромны. Если предположить, что скидка в 5 долларов за баррель сократится при поставках 1,8 миллиона баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться на 9−11 миллиарда долларов в год», — говорится в статье.
При этом убытки Дели могут оказаться еще выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти, подчеркнуло агентство.
Издание подчеркнуло, что российское «черное золото» составляет 35−40% потребления сырой нефти в Индии. А относительно невысокая цена на нее помогает Дели снизить общие затраты на импорт энергоносителей, контролировать розничные цены на топливо и сдерживать инфляцию в стране.
Как писал сайт KP.RU, стало известно, что Индия не давала государственным нефтеперерабатывающим заводам распоряжений остановить все закупки российской нефти. Уточнялось, что государственные и частные НПЗ сами принимают коммерческие решения о покупке нефти у поставщиков. Однако на прошлой неделе предприятиям поручили подготовить планы закупок другой зарубежной нефти на случай недоступности сырья из России.
Напомним, ранее Трамп пригрозил, что в случае недостижения договоренности по Украине в отведенные им сроки, США введут пошлины в 100% и вторичные санкции против Москвы и всех стран, которые с ней торгуют. В первую очередь это страны БРИКС: Китай, Бразилия и Индия.