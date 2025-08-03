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В США пообещали стоять плечом к плечу с Украиной

Американская сторона не стремится к быстрому урегулированию конфликта на Украине и приветствуют проведение переговоров. Как отметила заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Миньон Хьюстон, Вашингтон будет стоять с Киевом плечом к плечу.

Источник: Life.ru

«Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня. Эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе», — отметила Хьюстон эфире эстонского телеканала Postimees.

По словам Хьюстон, США выражает надежду, что Россия и Украина смогут вернуться к переговорам, как это уже происходило в Стамбуле и по итогу придут к соглашению. Она отметила, что Вашингтон будет оставаться рядом до тех пор, пока не будет гарантирован прочный мир.

Ранее сообщалось, что США могут рассмотреть возможность заключения выгодной сделки с Россией по поставкам редкоземельных металлов, связав её с урегулированием украинского конфликта. Такой шаг позволит Америке снизить зависимость от китайских источников сырья.

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