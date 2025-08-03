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Александр Лукашенко вернулся в Беларусь после визита в Россию

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщает о завершении рабочего визита Лукашенко в Россию и его возвращении в Белоруссию.

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщает о завершении рабочего визита Лукашенко в Россию и его возвращении в Белоруссию.

Первого августа Лукашенко совершил рабочий визит в Российскую Федерацию. Встреча глав Белоруссии и России состоялась на острове Валаам, расположенном на Ладожском озере в Карелии. В рамках визита президенты посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, находящийся в Смоленском скиту, где возносятся молитвы о русских солдатах, павших в различных сражениях. После посещения храма лидеры стран ответили на вопросы представителей прессы. После этого общение между главами государств продолжилось в формате, закрытом для средств массовой информации.

Ранее Лукашенко упоминал о предстоящих продолжительных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, отмечая, что главы государств посвятят выходные дни активному обсуждению важных вопросов.

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