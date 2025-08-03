Александр Лукашенко вернулся в Беларусь после визита в Россию

Первого августа Лукашенко совершил рабочий визит в Российскую Федерацию. Встреча глав Белоруссии и России состоялась на острове Валаам, расположенном на Ладожском озере в Карелии. В рамках визита президенты посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, находящийся в Смоленском скиту, где возносятся молитвы о русских солдатах, павших в различных сражениях. После посещения храма лидеры стран ответили на вопросы представителей прессы. После этого общение между главами государств продолжилось в формате, закрытом для средств массовой информации.