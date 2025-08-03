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Вучич заявил о возможной встрече с Путиным в Китае в сентябре

Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита в Китай, запланированного с 1 по 6 сентября, может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Поездка состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, который организует торжества по случаю 80-летия победы китайского народа над японской агрессией.

«Мне сообщили, что, вероятно, там будет и президент Путин, так что, возможно, я с ним встречусь. Слышал также, что может приехать и Трамп, но не уверен. 3 сентября председатель Си устраивает ужин, где должны быть все. Кроме того, мне сказали, что 5-го числа один из мировых лидеров также организует прием. Пока не раскрывают, кто именно, по соображениям безопасности», — рассказал Вучич журналистам.

Китай и Сербия в последние годы активно развивают стратегическое партнерство. Вучич называет Китай «драгоценным другом» и подтверждает приверженность принципу «одного Китая».

В свою очередь, Си Цзиньпин выражал готовность укреплять связи с Белградом, расширять инвестиционное и торговое сотрудничество и совместно реагировать на глобальные вызовы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут встретиться в Китае в начале сентября.

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