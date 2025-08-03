Вучич заявил о возможной встрече с Путиным в Китае в сентябре

«Мне сообщили, что, вероятно, там будет и президент Путин, так что, возможно, я с ним встречусь. Слышал также, что может приехать и Трамп, но не уверен. 3 сентября председатель Си устраивает ужин, где должны быть все. Кроме того, мне сказали, что 5-го числа один из мировых лидеров также организует прием. Пока не раскрывают, кто именно, по соображениям безопасности», — рассказал Вучич журналистам.