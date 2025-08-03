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Александр Вучич допустил встречу с Владимиром Путиным в Китае в сентябре

Также Вучич полагает, что в сентябре в Китае будет и Трамп.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность встречи в начале сентября в КНР с российским коллегой Владимиром Путиным, а также приезд в это же время главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом политик заявил местным жителям при посещении поселка Банстол на севере страны, трансляцию выступления вело агентство Танюг.

«С 1 до 6 сентября буду в Китае. Пять дней. Сейчас мне сказали, что там будет, вероятно, и Путин, и, может, и с ним увижусь», — сказал он.

Он заметил, что слышал, что, возможно, туда же в это же время приедет и Трамп.

По его словам, организаторы мероприятий в Китае попросили его присутствовать 3 сентября на ужине мировых лидеров в Пекине, но не стали раскрывать, кто именно там будет присутствовать.

Как писал сайт KP.RU, 24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждалась возможность проведения встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на мероприятиях в Китае. Официальный представитель Кремля отметил, что российский президент готовится к этой поездке. По его словам, у российской стороны отсутствует информация о возможном визите главы Белого дома в КНР.

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