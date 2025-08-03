Польские спецслужбы подозревают украинца в совершении диверсий

Украинец также пояснил причину своих действий. По его словам, он хотел обратить внимание общества на то, что люди слишком много времени проводят за электронными устройствами и поэтому игнорируют бездомных и друг друга. Его отправили на психиатрическое обследование. На данный момент мужчина задержан на три месяца, ему может грозить до восьми лет тюремного заключения.