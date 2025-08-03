Она отметила, что число военнослужащих, покинувших армию, продолжает увеличиваться. При этом командование не предпринимает никаких действий для решения этой проблемы. Скороход подчеркнула, что политика на Украине сосредоточена не на устранении проблемы, а на подавлении жалоб, что приводит к неудачам на фронте.