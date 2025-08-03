Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае в начале сентября

В рамках визита Си Цзиньпина в Сербию 8 мая 2024 года было подписано совместное заявление двух стран об углублении стратегического партнерства. В ходе этого визита обе стороны заключили около 30 документов о сотрудничестве в различных сферах. Согласно соглашению, Китай и Сербия продолжают работу над соглашением о свободной торговле и среднесрочным планом действий на 2023−2025 годы в рамках инициативы «Пояс и путь». Основное внимание уделяется увеличению товарообмена, развитию сербской инфраструктуры и совместным проектам в медицине и биотехнологиях.