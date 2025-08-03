Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае в начале сентября

Вучич подтвердил, что с 1 по 6 сентября будет находиться в Китае, и упомянул о вероятном присутствии Путина на мероприятиях.

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Китае, а также о возможном визите президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Вучича в Пекин для участия в праздновании 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во Второй мировой войне, которое пройдет 3 сентября.

Вучич подтвердил, что с 1 по 6 сентября будет находиться в Китае, и упомянул о вероятном присутствии Путина на мероприятиях. Он также отметил, что организаторы пригласили его на ужин мировых лидеров 3 сентября, однако не раскрыли список приглашенных.

В рамках визита Си Цзиньпина в Сербию 8 мая 2024 года было подписано совместное заявление двух стран об углублении стратегического партнерства. В ходе этого визита обе стороны заключили около 30 документов о сотрудничестве в различных сферах. Согласно соглашению, Китай и Сербия продолжают работу над соглашением о свободной торговле и среднесрочным планом действий на 2023−2025 годы в рамках инициативы «Пояс и путь». Основное внимание уделяется увеличению товарообмена, развитию сербской инфраструктуры и совместным проектам в медицине и биотехнологиях.

По данным сербского Министерства торговли, с 2010 по 2024 год Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербии, а торговый оборот в прошлом году достиг рекордных 8,3 млрд евро. -0-

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше