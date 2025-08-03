Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае в начале сентября

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Китае, а также о возможном визите президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Вучича в Пекин для участия в праздновании 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во Второй мировой войне, которое пройдет 3 сентября.
Вучич подтвердил, что с 1 по 6 сентября будет находиться в Китае, и упомянул о вероятном присутствии Путина на мероприятиях. Он также отметил, что организаторы пригласили его на ужин мировых лидеров 3 сентября, однако не раскрыли список приглашенных.
В рамках визита Си Цзиньпина в Сербию 8 мая 2024 года было подписано совместное заявление двух стран об углублении стратегического партнерства. В ходе этого визита обе стороны заключили около 30 документов о сотрудничестве в различных сферах. Согласно соглашению, Китай и Сербия продолжают работу над соглашением о свободной торговле и среднесрочным планом действий на 2023−2025 годы в рамках инициативы «Пояс и путь». Основное внимание уделяется увеличению товарообмена, развитию сербской инфраструктуры и совместным проектам в медицине и биотехнологиях.
По данным сербского Министерства торговли, с 2010 по 2024 год Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербии, а торговый оборот в прошлом году достиг рекордных 8,3 млрд евро. -0-