Rzeczpospolita: в Польше расследуют дело украинца по поводу диверсий

По данным газеты, речь идет о событиях 15 июля, когда Игорь Г. проник на территорию водопровода в Сопоте, нарушив его работу, сняв одну из задвижек. Ранее он повредил распределительные щиты и украл польское удостоверение личности. Прокуратура квалифицирует действия как угрозу жизни и здоровью многих людей или имуществу в особо крупном размере. Подозреваемый частично признал вину и заявил, что хотел обратить внимание на социальные проблемы. Ему назначено психиатрическое освидетельствование, а суд арестовал его на три месяца. За нападение на объект инфраструктуры мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.