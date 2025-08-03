«Все достали ножи»: В Швейцарии прошел шок от 39% пошлин США, теперь ищут виноватого в этом

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 1 августа, стало известно, что швейцарское правительство оказалось шокировано новой американской пошлиной в размере 39%. По словам одного из швейцарских депутатов, неясно, чего США хотят от страны. При этом представитель минфина Швейцарии Паскаль Холленштайн заявил, что страна «огорчена этими мерами», поскольку Вашингтон не принял во внимание прогресс на двусторонних переговорах, которые идут с мая.