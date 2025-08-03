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«Все достали ножи»: В Швейцарии прошел шок от 39% пошлин США, теперь ищут виноватого в этом

FT: В Швейцарии стали искать виноватого в провале торговых переговоров с США.

Источник: Комсомольская правда

В Швейцарии начались поиски виноватого после того, как США ввели с 1 августа в отношении страны экспортные пошлины в размере 39%. Об этом написала газета Financial Times.

«Все достали ножи», — образно выразился неназванный экс-дипломат Швейцарии.

По данным издания, особенно много критики высказывается в адрес президента страны и начальника федерального департамента финансов Карин Келлер-Зуттер. Чиновницу обвиняют в грубой недооценке ситуации и излишней уверенности, что торговое соглашение, которое обсуждали Берн и Вашингтон, способно уберечь страну от высоких тарифов.

Газета отметила, что Швейцария была готова согласиться на 10% пошлины США в обмен на намерение инвестировать в Штаты 150 миллиардов долларов. При этом Келлер-Зуттер в июле заверяла всех, что нашла некий «доступ к Трампу».

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 1 августа, стало известно, что швейцарское правительство оказалось шокировано новой американской пошлиной в размере 39%. По словам одного из швейцарских депутатов, неясно, чего США хотят от страны. При этом представитель минфина Швейцарии Паскаль Холленштайн заявил, что страна «огорчена этими мерами», поскольку Вашингтон не принял во внимание прогресс на двусторонних переговорах, которые идут с мая.