В Киеве предлагают приобрести кота почти за 290 тысяч гривен (518 400 рублей).
По данным украинских СМИ, это британский короткошерстный кот золотистого шиншиллового окраса, который считается исключительно редким (каждая шерстинка имеет светлую основу и золотистые кончики). Обычно котята этой породы стоят дешевле.
Согласно аналитическим оценкам, в начале 2025 года средний уровень заработной платы в Украине после вычета налогов находится на уровне приблизительно 16 000 гривен в месяц. В больших городах, таких как Киев и Львов, наблюдается тенденция к увеличению доходов, особенно в сфере информационных технологий и других квалифицированных областях, где зарплаты варьируются от 20 000 до 25 000 гривен.
Вместе с тем, в регионах с менее развитой экономикой, например, в Херсонской и Запорожской областях, средняя зарплата может составлять лишь 10 000−12 000 гривен.