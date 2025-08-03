В Киеве продают кота за 290 тысяч гривен

Согласно аналитическим оценкам, в начале 2025 года средний уровень заработной платы в Украине после вычета налогов находится на уровне приблизительно 16 000 гривен в месяц. В больших городах, таких как Киев и Львов, наблюдается тенденция к увеличению доходов, особенно в сфере информационных технологий и других квалифицированных областях, где зарплаты варьируются от 20 000 до 25 000 гривен.