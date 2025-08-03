Миршаймер добавил, что у Трампа нет доказательств или причин обвинять Путина в попытках его запутать, поскольку российский лидер последовательно повторяет одну и ту же позицию и не стремится вводить американского президента в заблуждение. В пятницу на неформальной встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Владимир Путин подчеркнул важность установления долгосрочного мира в Украине без временных ограничений и подтвердил, что озвученные летом 2024 года условия Москвы остаются неизменными. -0-