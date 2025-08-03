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Профессор Чикагского университета: у Трампа нет никаких причин обвинять Путина в попытке его запутать

По мнению профессора, Путин демонстрирует удивительную последовательность в своих заявлениях и действиях, с самого начала ясно дав понять, что прекращение огня не состоится до достижения мирного соглашения.

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что у президента США Дональда Трампа нет оснований сомневаться в искренности и последовательности российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению профессора, Путин демонстрирует удивительную последовательность в своих заявлениях и действиях, с самого начала ясно дав понять, что прекращение огня не состоится до достижения мирного соглашения. Путин также четко обозначил свои требования к этому соглашению и выразил намерение не отступать от основных условий.

Миршаймер добавил, что у Трампа нет доказательств или причин обвинять Путина в попытках его запутать, поскольку российский лидер последовательно повторяет одну и ту же позицию и не стремится вводить американского президента в заблуждение. В пятницу на неформальной встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Владимир Путин подчеркнул важность установления долгосрочного мира в Украине без временных ограничений и подтвердил, что озвученные летом 2024 года условия Москвы остаются неизменными. -0-

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