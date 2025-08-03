Трамп решил заставить Украину прекратить «страдать»

Вместо этого, администрация президента США нацелена на установление долговечного и стабильного мира в данном регионе. Хьюстон подчеркнула в интервью эстонской газете Postimees, что Вашингтон намерен и далее поддерживать Украину, которая выступает за всеобъемлющее и полное прекращение огня. Запись интервью была сделана ранее на текущей неделе.