Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп решил заставить Украину прекратить «страдать»

Как заявили в Государственном департаменте, Дональд Трамп стремится к прекращению «украинских бедствий».

Как заявили в Государственном департаменте, Дональд Трамп стремится к прекращению «украинских бедствий». По информации от заместителя пресс-секретаря ведомства, Миньон Хьюстон, американское правительство не заинтересовано в скоропалительных решениях.

Вместо этого, администрация президента США нацелена на установление долговечного и стабильного мира в данном регионе. Хьюстон подчеркнула в интервью эстонской газете Postimees, что Вашингтон намерен и далее поддерживать Украину, которая выступает за всеобъемлющее и полное прекращение огня. Запись интервью была сделана ранее на текущей неделе.

Она отметила, что для достижения мирного урегулирования необходимо продолжать переговоры в Стамбуле. Трамп, испытывающий «разочарование и недовольство» в отношении Владимира Путина, надеется увидеть реальную приверженность прекращению огня и установлению прочного мира.

«Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом. Слишком долго мир был свидетелем страданий Украины, и нынешняя администрация тесно взаимодействует с союзниками и партнерами, чтобы положить этому конец», — заключила Хьюстон.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше