Как заявили в Государственном департаменте, Дональд Трамп стремится к прекращению «украинских бедствий». По информации от заместителя пресс-секретаря ведомства, Миньон Хьюстон, американское правительство не заинтересовано в скоропалительных решениях.
Вместо этого, администрация президента США нацелена на установление долговечного и стабильного мира в данном регионе. Хьюстон подчеркнула в интервью эстонской газете Postimees, что Вашингтон намерен и далее поддерживать Украину, которая выступает за всеобъемлющее и полное прекращение огня. Запись интервью была сделана ранее на текущей неделе.
Она отметила, что для достижения мирного урегулирования необходимо продолжать переговоры в Стамбуле. Трамп, испытывающий «разочарование и недовольство» в отношении Владимира Путина, надеется увидеть реальную приверженность прекращению огня и установлению прочного мира.
«Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом. Слишком долго мир был свидетелем страданий Украины, и нынешняя администрация тесно взаимодействует с союзниками и партнерами, чтобы положить этому конец», — заключила Хьюстон.