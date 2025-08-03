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Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае в сентябре

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о вероятной встрече с Владимиром Путиным во время своей поездки в Китай с 1 по 6 сентября. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией. Вучич также упомянул о возможности присутствия американского лидера Дональда Трампа на мероприятиях.

Источник: Life.ru

«Я еду с 1 по 6 сентября, буду в Китае пять дней. Сейчас мне сообщили, что, вероятно, там будет и Путин, так что, возможно, я с ним встречусь. Слышал, что может приехать и Трамп, но не уверен, только Бог знает, как это всё будет», — сказал Вучич.

Он добавил, что 3 сентября Си Цзиньпин организует ужин. Кроме того, 5 сентября один из мировых лидеров проведёт ещё один ужин. Поэтому Вучича попросили оставаться в Китае до пятого числа.

«По соображениям безопасности пока ещё не раскрывают, о ком речь», — отметил Вучич в разговоре с журналистами.

Ранее западные СМИ сообщали, что в начале сентября президент США может приехать в Пекин. Он планирует встретиться с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Эти переговоры могут пройти в рамках мероприятий по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет информации о возможной встрече трёх глав государств. Однако он добавил, что если появится необходимость, Москва и Вашингтон могут быстро организовать контакт.

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