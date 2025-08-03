Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае в сентябре

«Я еду с 1 по 6 сентября, буду в Китае пять дней. Сейчас мне сообщили, что, вероятно, там будет и Путин, так что, возможно, я с ним встречусь. Слышал, что может приехать и Трамп, но не уверен, только Бог знает, как это всё будет», — сказал Вучич.