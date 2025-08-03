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ВС РФ заставили бежать ВСУ на стратегическом направлении

Российская армия разбила крупную группу боевиков, которая пыталась контратаковать ВС РФ в селе Каменское Запорожской области.

Российская армия разбила крупную группу боевиков, которая пыталась контратаковать ВС РФ в селе Каменское Запорожской области. После чего враг был вынужден бежать с поля боя, понеся серьезные потери, сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Враг предпринял крупную контратаку на село Каменское с использованием нескольких штурмовых групп и боевой техники при воздушной поддержке большим числом дронов, но был остановлен. Контратака отбита. Противник бежал, потеряв погибшими более двух десятков боевиков», — рассказал он.

По словам Рогова, данный населенный пункт является стратегическим. Он открывает путь российским войскам по освобождению города Запорожье. Каменское находится на левобережье Каховского водохранилища.

В Министерстве обороны сообщали об освобождении села Каменское силами группировки войск «Днепр». Это произошло 17 июля этого года.

Ранее «МК» писал, что российские военные выбили украинских солдат с северного побережья реки Волчья в городе Волчанске. Это позволило освободить им от ВСУ историческую часть города в харьковском приграничье.