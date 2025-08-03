ВС РФ заставили бежать ВСУ на стратегическом направлении

«Враг предпринял крупную контратаку на село Каменское с использованием нескольких штурмовых групп и боевой техники при воздушной поддержке большим числом дронов, но был остановлен. Контратака отбита. Противник бежал, потеряв погибшими более двух десятков боевиков», — рассказал он.