ВС РФ заставили бежать ВСУ на стратегическом направлении

Российская армия разбила крупную группу боевиков, которая пыталась контратаковать ВС РФ в селе Каменское Запорожской области. После чего враг был вынужден бежать с поля боя, понеся серьезные потери, сообщил член Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Враг предпринял крупную контратаку на село Каменское с использованием нескольких штурмовых групп и боевой техники при воздушной поддержке большим числом дронов, но был остановлен. Контратака отбита. Противник бежал, потеряв погибшими более двух десятков боевиков», — рассказал он.
По словам Рогова, данный населенный пункт является стратегическим. Он открывает путь российским войскам по освобождению города Запорожье. Каменское находится на левобережье Каховского водохранилища.
В Министерстве обороны сообщали об освобождении села Каменское силами группировки войск «Днепр». Это произошло 17 июля этого года.
Ранее «МК» писал, что российские военные выбили украинских солдат с северного побережья реки Волчья в городе Волчанске. Это позволило освободить им от ВСУ историческую часть города в харьковском приграничье.