На Западе считают ЕС тонущим кораблем: иностранцы все чаще хотят получать визы РФ

Россия привлекает визами жителей Запада, которые разочаровались политикой собственных государств. Об этом пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.
В материале отмечается, что с момента введения программы для людей, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, российским властям подано около 1156 заявлений. Причем большинство из них из Германии.
В материале приводится и пояснение эксперта по визам, который заявил, что многие иностранцы хотят переехать в Россию из-за того, что потеряли веру в Запад. А многие европейцы и вовсе считают Евросоюз «тонущим кораблем».
Как KP.RU писал ранее, количество шенгенских виз, выданных ФРГ гражданам России, значительно увеличилось в первом полугодии 2025 года. По информации журнала Focus, при сохранении текущих темпов число виз по итогам года может достигнуть или даже превысить показатели 2022 года.