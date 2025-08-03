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На Западе считают ЕС тонущим кораблем: иностранцы все чаще хотят получать визы РФ

TA: РФ привлекает визами жителей Запада, разочарованных в своих странах.

Источник: Комсомольская правда

Россия привлекает визами жителей Запада, которые разочаровались политикой собственных государств. Об этом пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

В материале отмечается, что с момента введения программы для людей, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, российским властям подано около 1156 заявлений. Причем большинство из них из Германии.

В материале приводится и пояснение эксперта по визам, который заявил, что многие иностранцы хотят переехать в Россию из-за того, что потеряли веру в Запад. А многие европейцы и вовсе считают Евросоюз «тонущим кораблем».

Как KP.RU писал ранее, количество шенгенских виз, выданных ФРГ гражданам России, значительно увеличилось в первом полугодии 2025 года. По информации журнала Focus, при сохранении текущих темпов число виз по итогам года может достигнуть или даже превысить показатели 2022 года.

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