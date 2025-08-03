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США вводят рекордные для Европы пошлины на швейцарские товары

Накануне объявления о новых таможенных пошлинах президент США Дональд Трамп провел напряженный 30-минутный разговор с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

Накануне объявления о новых таможенных пошлинах президент США Дональд Трамп провел напряженный 30-минутный разговор с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Как сообщает Financial Times, беседа, которую источники охарактеризовали как «катастрофическую», закончилась без достижения компромисса.

Швейцарская сторона рассчитывала на введение пошлины в размере 10%, однако Трамп настаивал на необходимости компенсировать торговый дефицит в $39 млрд. «Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США», — рассказал источник FT.

В результате Швейцария получила самые высокие среди европейских стран пошлины в размере 39%. По данным издания, этот показатель напрямую связан с объемом торгового дефицита, который стал ключевым аргументом американской стороны.

Ранее сообщалось, что Трамп решил заставить Украину прекратить «страдать».

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