США вводят рекордные для Европы пошлины на швейцарские товары

Швейцарская сторона рассчитывала на введение пошлины в размере 10%, однако Трамп настаивал на необходимости компенсировать торговый дефицит в $39 млрд. «Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США», — рассказал источник FT.