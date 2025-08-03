Индию предупредили о страшных последствиях отказа от российской нефти

Как утверждает сам Трамп, Индия намерена выполнить его требования и отказаться от российской нефти. Также поступали сообщения о том, что под давлением США ряд индийских государственных нефтеперерабатывающих заводов уже приостановили закупки топлива у РФ. Речь идёт об индийских государственных компаниях Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery. При этом многие западные СМИ утверждают, что Нью-Дели продолжает сотрудничество с Москвой, в том числе в энергетической сфере.