Палестина назвала «штурм мечети» Аль-Акса провокацией против всех мусульман

По утверждению палестинской стороны, Бен-Гвир, сопровождавшие его депутаты Кнессета и еврейские поселенцы ворвались на территорию мечети Аль-Акса и совершили там талмудические обряды.
Как заявило палестинское министерство по делам вакуфов и по религиозным делам, совершенные Бен-Гвиром и сопровождавшими его лицами действия являются «вопиющей провокацией против мусульман всего мира, а не только Палестины».
Ведомство предупредило, что «исламские святыни все чаще подвергаются ежедневным нарушениям со стороны еврейских поселенцев, действующих под защитой крайне правого израильского правительства, стремящегося установить контроль как над исламскими, так и над христианскими религиозными местами».
«То, что творят чиновники оккупационных (израильских — прим. ТАСС) властей на территории мечети Аль-Акса, является прямым нарушением ее святости и исключительных религиозных прав мусульман», — подчеркнуло палестинское министерство. Оно призвало международные правозащитные и религиозные организации «принять меры для пресечения продолжающихся нарушений со стороны Израиля, особенно его крайне правого расистского правительства, которое дало Бен-Гвиру и его сторонникам зеленый свет на осквернение святого места».