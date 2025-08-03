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Палестина назвала «штурм мечети» Аль-Акса провокацией против всех мусульман

РАБАТ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Палестины решительно осудили «штурм мечети» Аль-Акса в Иерусалиме, совершенный 3 августа министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром, группой депутатов Кнессета и еврейскими поселенцами. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Источник: AP 2024

По утверждению палестинской стороны, Бен-Гвир, сопровождавшие его депутаты Кнессета и еврейские поселенцы ворвались на территорию мечети Аль-Акса и совершили там талмудические обряды.

Как заявило палестинское министерство по делам вакуфов и по религиозным делам, совершенные Бен-Гвиром и сопровождавшими его лицами действия являются «вопиющей провокацией против мусульман всего мира, а не только Палестины».

Ведомство предупредило, что «исламские святыни все чаще подвергаются ежедневным нарушениям со стороны еврейских поселенцев, действующих под защитой крайне правого израильского правительства, стремящегося установить контроль как над исламскими, так и над христианскими религиозными местами».

«То, что творят чиновники оккупационных (израильских — прим. ТАСС) властей на территории мечети Аль-Акса, является прямым нарушением ее святости и исключительных религиозных прав мусульман», — подчеркнуло палестинское министерство. Оно призвало международные правозащитные и религиозные организации «принять меры для пресечения продолжающихся нарушений со стороны Израиля, особенно его крайне правого расистского правительства, которое дало Бен-Гвиру и его сторонникам зеленый свет на осквернение святого места».