Палестина назвала «штурм мечети» Аль-Акса провокацией против всех мусульман

«То, что творят чиновники оккупационных (израильских — прим. ТАСС) властей на территории мечети Аль-Акса, является прямым нарушением ее святости и исключительных религиозных прав мусульман», — подчеркнуло палестинское министерство. Оно призвало международные правозащитные и религиозные организации «принять меры для пресечения продолжающихся нарушений со стороны Израиля, особенно его крайне правого расистского правительства, которое дало Бен-Гвиру и его сторонникам зеленый свет на осквернение святого места».