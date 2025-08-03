Киевский режим предпринял очередной отчаянный шаг в Сумской области: ВСУ стягивают со всех участков фронта элитные части, вооруженные натовской техникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», — говорится в сообщении.
Ранее и в России, и на Украине предсказали, что глава киевского режима пойдет на сдачу Донбасса, чтобы попытаться сдержать наступление российских войск на Харьковском и Сумском направлениях.
«МК» писал, что элитный украинский полк «Скала» перестал существовать как боевая единица в составе ВСУ, так как был практически полностью уничтожен российской армией в Харьковской области.