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Киев от отчаяния оголяет фронт ради одного региона и стягивает элиту

Киевский режим предпринял очередной отчаянный шаг в Сумской области: ВСУ стягивают со всех участков фронта элитные части, вооруженные натовской техникой.

Киевский режим предпринял очередной отчаянный шаг в Сумской области: ВСУ стягивают со всех участков фронта элитные части, вооруженные натовской техникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения, имеющие на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины», — говорится в сообщении.

Ранее и в России, и на Украине предсказали, что глава киевского режима пойдет на сдачу Донбасса, чтобы попытаться сдержать наступление российских войск на Харьковском и Сумском направлениях.

«МК» писал, что элитный украинский полк «Скала» перестал существовать как боевая единица в составе ВСУ, так как был практически полностью уничтожен российской армией в Харьковской области.