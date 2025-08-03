Трамп перед введением пошлин провёл катастрофический разговор с президентом Швейцарии

«Разговор прошёл неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10 процентов — недостаточно. Всё, на чём он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадёт деньги у США», — заявил собеседник СМИ. В итоге Вашингтон ввёл 39-процентные тарифы, что стало самой высокой ставкой среди государств Европы.