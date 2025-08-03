Трамп перед введением пошлин провёл катастрофический разговор с президентом Швейцарии

Как отмечается в материале, политики общались на протяжении получаса. Швейцарская сторона надеялась на введение Соединёнными Штатами таможенной пошлины в десять процентов, однако Трампа интересовал лишь вопрос торгового дефицита с Берном в размере 39 миллиардов долларов в год.
«Разговор прошёл неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10 процентов — недостаточно. Всё, на чём он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадёт деньги у США», — заявил собеседник СМИ. В итоге Вашингтон ввёл 39-процентные тарифы, что стало самой высокой ставкой среди государств Европы.
Напомним, Соединённые Штаты ввели пошлины против почти 70 стран мира. Согласно прогнозу экспертов, от тарифной войны Дональда Трампа могут пострадать торговые партнёры США.