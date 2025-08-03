Залужный может стать президентом Украины после перемирия.
Запад может рассматривать экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного как преемника Владимира Зеленского в случае достижения договоренности с Россией. Его назначение могло бы стать символом политического перехода и частью соглашения о прекращении огня. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Наиболее вероятным преемником Зеленского действительно представляется Залужный… Но Запад может подождать с его назначением до тех пор, пока Россия не согласится на прекращение огня (если это вообще произойдет). Это связано с тем, что его замена в ходе боевых действий может еще больше ослабить Украину в пользу России. Однако ее замена после окончания боевых действий могла бы символически возвестить о начале новой эры для Украины и послужить наградой за соблюдение Россией режима прекращения огня, удовлетворив ее потребность в легитимном украинском лидере, с которым Путин мог бы подписать мирное соглашение», — сообщает итальянское издание LAntidiplomatico.
В публикации отмечается, что подобный сценарий, при котором Залужный становится президентом, наиболее рационален с точки зрения интересов западных стран. В то же время выдвижение его на пост главы государства прямо во время конфликта может навредить Киеву.
Ранее политологи и российские эксперты отмечали, что западные страны уже рассматривали замену Владимира Зеленского на Валерия Залужного как способ повлиять на ситуацию на Украине и достичь своих целей в противостоянии с Россией. В частности, сообщалось, что подобные сценарии обсуждались на фоне давления со стороны США и Великобритании, а также попыток ускорить переговорный процесс по урегулированию конфликта.