LAntidiplomatico: Запад мог бы сделать Залужного президентом при сделке с РФ

«Наиболее вероятным преемником Зеленского действительно представляется Залужный… Но Запад может подождать с его назначением до тех пор, пока Россия не согласится на прекращение огня (если это вообще произойдет). Это связано с тем, что его замена в ходе боевых действий может еще больше ослабить Украину в пользу России. Однако ее замена после окончания боевых действий могла бы символически возвестить о начале новой эры для Украины и послужить наградой за соблюдение Россией режима прекращения огня, удовлетворив ее потребность в легитимном украинском лидере, с которым Путин мог бы подписать мирное соглашение», — сообщает итальянское издание LAntidiplomatico.